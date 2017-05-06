أخبار مصر -حمودة كامل

تبدا غدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الاول 2016 /2017 لامتحانات الشهادة الابتدائية بمدارس محافظة القاهرة .

وأكدت فاطمة خضر وكيل أول الوزارة _ مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن جملة عدد الطلبة المتقدمين للامتحان 167 ألف طالب وطالبة في 802 لجنة في 32 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

كما أوضحت خضر أن أكبر الإدارات في عدد اللجان هي إدارة المرج التعليمية تليها إدارة البساتين ودار السلام ثم إدارة السلام التعليمية ، كما أن أصغر الإدارات هي أدارة باب الشعرية تليها غرب مدينة نصر التعليمية .

وأضافت خضر أن إجمالي عدد الحالات المرضية 37 حالة بمستشفى 57357 منهم حالتان بمعهد الأورام من 12 محافظة منهم 11 طالبا من القاهرة .