الاسكندرية- أ ش أ

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل ورشة العمل الثانية للارتقاء بالمستوى المعرفي للغة العربية بعنوان: “الوصايا العشر للكاتب بالعربية”, يحاضر فيها الشاعر محمد محفوظ.

تتناول الورشة القواعد الأساسية التي يؤدي عدم المعرفة بها إلى الوقوع في أخطاء نحوية وإملائية مثل الهمزات على اختلافمواضعها, وعلامات الإعراب الفرعية في الاسم والفعل, وعمل النواسخ في الجملة الاسمية نحوا ومعنى.

يذكر أن الشاعر محمد محفوظ حاصل على ماجستير في الأدب والنقد من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر, وليسانس في اللغة العربية من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر, والشهادة الوظيفية في تدريس اللغة العربية من الجامعة الأمريكية, ويعد حاليا رسالته للدكتوراه حول أنماط السرد القصصي والروائي في أدب المرأة المصرية بدءا من مطلع القرن الحادي والعشرين حتى نهاية 2014.