القاهرة - أ ش أ

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أهمية تحديد احتياجات سوق العمل سواء المحلي أو الخارجي في الدول المحيطة واتجاهات هذا السوق سواء كانت صناعية أو زراعية أو في قطاعات أخرى عبر مخطط للمجتمع خلال العشر سنوات القادمة.

وأضاف،خلال المؤتمر الدولي الذى عقده معهد التخطيط القومي، اليوم السبت، أن مصر كانت من البلاد التى تتمتع بتعليم قوى ومتميز ولكن مرت ببعض العثرات, وتوجد محاولات جادة لكي يعود التعليم مرة أخرى إلى سابق عهده.

وأوضح عبد الغفار أن عنوان المؤتمر هام لربط مستقبل التعليم بالتنمية المستدامة وتوجيه مراحل التعليم لخدمة أهداف التنمية الوطنية, لافتا إلى أهمية أن يكون التعليم في المرحلة القادمة موجها لأهداف تنموية.

وأشار عبد الغفار إلى أهمية دور معهد التخطيط الذي يقوم بإمداد متخذى القرار بنوعية فرص العمل المتاحة والتخصصات التى يحتاجها سوق العمل,ولفت إلى أهمية التشخيص الدقيق للواقع الحالى وتوظيف خطط التنمية لتحسين التعليم مع أهمية التعاون مع جميع الشركاء في المجتمع لتحسين مستوى التعليم.