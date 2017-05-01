بورسعيد - أ ش أ

افتتح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل معرض “صنع في مصر” ببورسعيد.. مؤكدا أنه سيكون بداية لسلسة كبيرة من المعارض المشابهة.

وقال قابيل ” بدأنا في التوسع نحو إقامة المعارض الخارجية كمعرض الأثاث الدائم في دمياط ومعرض سوهاج وقنا، ونسعى إلى إقامة معارض (صنع في مصر) في كل المحافظات، بل وخارج مصر أيضا، لأن المنتج المصري يستحق أن يصل إلى العالمية”.

رافق الوزير خلال الافتتاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ونيفين جامع رئيس هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من القيادات التنفيذية والتشريعية بالمحافظة.

وقد افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سبعة معامل جديدة للهيئة المصرية للصادرات والواردات بميناء غرب بورسعيد.