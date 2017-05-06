نيويورك-أ ش أ

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA )على دواء جديد لعلاج النوع الأكثر شيوعا لسرطان الكبد.ويعد العلاج الجديد هو الأول والوحيد الذي وافقت عليه الادارة منذ أكثر من عقد كامل, لإظهاره تحسنا كبيرا بين مرضى سرطان الكبد.

وقام الباحثون في جامعة كاليفورنيا و21 موقعا آخر في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا باختبار الدواء على 567 شخصا مصابين بسرطان الخلايا الكبدية في تجربة سريرية. وأظهرت التجارب نجاح العقار في إطالة العمر الافتراضي للمرضى بشكل عام بنسبة بلغت 10.6 شهرين مقارنة مع 7.8 شهر للمرضى الذين تلقوا علاجا وهميا.

ويشكل سرطان الخلايا الكبدية ثلاثة أرباع حالات سرطان الكبد في الولايات المتحدة,ليصبح السبب الرئيسي الثاني للوفاة المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم.