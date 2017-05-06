القاهرة - أخبار مصر

استقر البرتغالى أوجوستو إيناسيو المدير الفنى للزمالك، على إراحة كل من باسم مرسى وطارق حامد من مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ28 بالدورى، بعد توالى مشاركتهما مع الفريق فى الفترة الماضية، وذلك حتى يتم تجهيزهما بأفضل صورة لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وطلب طارق حامد من إيناسيو التواجد مع الفريق وعدم استبعاده من المواجهة، إلا أن إيناسيو يفضل إراحته لذلك سيضمه للقائمة، ولكن سيبقى عليه على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض أمام ذئاب الجبل.

من المقرر أن يحصل باسم مرسى على إجازة من مران الزمالك اليوم بعد قرار إيناسيو بمنحه الراحة الكافية قبل مواجهة الفريق الزيمبابوى مع الدفع بأحمد جعفر فى التشكيل الأساسى فى مواجهة المقاولون.