أخبار مصر -عصمت سعد

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بأنه سيتم وضع حجر الأساس لمشروع مصنع السيراميك التابع لشركة سوهاج الوطنية لانتاج السيراميك بالمنطقة الصناعية غرب جرجا يوم الثلاثاء القادم بحضور المهندس احمد عبدالرازق رئيس هيئة التنميةالصناعية .

وأشار الى أن ذلك يتم بناء على توجيهات السيد الرئيس لدعم الاستثمار بمحافظات الصعيد من خلال تشجيع المستثمرين لدعم الاستثمار بالمناطق الصناعية داخل محافظة سوهاج .

وذكر عبد المنعم أن المصنع سيقام علي مساحة 120 الف متر مربع وبتكلفة إستثمارية 1.222 مليار جنيه ليوفر 1000 فرصة عمل مباشرة ، حيث سيقوم بإنتاج سيراميك الأرضيات وسيراميك الحوائط والأدوات الصحية .

وأضاف المحافظ انه سيتم تسليم500 خطاب تخصيص أراضي للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم بالمناطق الصناعية المختلفة بسوهاج ، مشيرا إلي انه منذ ايام قليلة تم وضع حجر اساس مجمع الاسمنت بجهينة الغربية ، لتضع سوهاج اقدامها بقوة على طريق تحقيق الخطة الاستراتيجية الخمسية التي تم اطلاقها ” سوهاج تمساح النيل ” حيث سيتضاعف الانتاج الصناعي بالمحافظة ،