أخبار مصر -د.هند بدارى

تطلق جامعة القاهرة حاضنة أعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع عدد من الشركاء، لتكون أول حاضنة أعمال بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك فى احتفالية غد الأحد 7 مايو بقاعة احمد لطفي السيد ، برعاية د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، ود.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ود.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ود.ماجدة على صالح القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

ويشهد حفل اطلاق حاضنة الأعمال، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الحاضنة وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، بحضور عدد من السفراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية، من بينهم الدكتورة هبة مدحت زكى مؤسس الحاضنة، ونضال عصر المدير التنفيذي للبنك المصري الخليجى، وشيري كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية بمصر.

وتقدم الحاضنة خدمات شاملة ومتكاملة عن ريادية الأعمال على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، وتهدف الى أن تصبح مركزاً متميزاً لريادية الأعمال فى مصر والوطن العربي ، وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة ومتميزة من خدمات ريادية الاعمال من أجل بناء جيل جديد من رواد الشباب قادر على المساهمة الفعالة فى نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة .