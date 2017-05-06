شبين الكوم - أ ش أ

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير الأمن اليوم السبت في إنهاء خصومة ثأرية بعزبة “أبو النرش” التابعة لمدينة أشمون بين عائلتي (أولاد جمعة وهويدى) .

وكانت مديرية الأمن قد تلقت إخطارا من مأمور مركز أشمون يفيد مقتل المدعو “ع.ر.ه” من عائلة هويدي على يد المدعو “م.خ.ج” من عائلة جمعة بعزبة “أبو النرش” لخلافات بينهما وتم القبض على المتهم وإحالته للمحكمة التي قضت بحبسه بالسجن لمدة 7 سنوات وما زال قيد الحبس.

وعقب عقد عدة لقاءات بين طرفى الخصومة لتقريب وجهات النظر بين العائلتين فى الخصومة الناشئة على خلفية الواقعة نجحت الأجهزة الأمنية في إنهاء الخصومة وقامت عائلة جمعة بدفع مبلغ مالي كتعويض لعائلة هويدي في السرادق المعد لذلك بحضور نحو 300 شخص من العائلتين وأهالى القرية وقدم والد المتهم “الكفن” إلى شقيق المجنى عليه.