القاهرة- أ ش أ

عرضت فرقة ألفا المسرحية التابعة للمسرح القومى بالسودان مسرحية “صبية بلا ذاكرة” بساحة أبو الحجاج بالأقصر, ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

والمسرحية من نوعية المونودراما, وتتناول قضية زواج القاصرات من خلال زوجة مات زوجها الذي يكبرها بأعوام كثيرة, بعد أن منعها من التفكير في أية حياة, فهى عاشت مجرد ممرضة لرجل هرم.

كما يشير العرض للمشاعر المتداخلة والمتناقضة التي تشعر بها تلك الزوجة, فهي فرحة لموت الكابوس الذي يخنقها, وتشعر بالرعب من فقد من كان الوحيد في حياتها بعد أن سافر بها بعيدا عن أهلها..تلك المتناقضات التي تهيمن على القاصرات حين يصبحن زوجات.

العرض من بطولة رماح القاضي وتأليف الكاتب السعودي عباس الحايك وسينوغرافيا مروان عمر وإخراج محمد حسن.