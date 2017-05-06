الإسكندرية - أ ش أ

بحث وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية مصطفى كامل البخشوان مع مديري القطاعات وممثلي الجمعيات الزراعية بالمحافظة سبل النهوض بدور الجمعيات الزراعية وتوفير التسهيلات والخدمات اللازمة للمزارعين بما يساهم في تحقيق زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية بمختلف الأراضي الواقعة بزمام المحافظة.

وصرح البخشوان، اليوم السبت، بأن الاجتماع الذي عقد بمقر القطاع الزراعي بالإسكندرية، تم خلاله مناقشة مشروع شبكة الإنترنت لتحقيق التواصل بين الجمعيات الزراعية باستخدام أحدث الأساليب العلمية بما يوفر الوقت والجهد، ويساعد في نفس الوقت على سرعة اتخاذ القرارات المناسبة وفقا للبيانات الحديثة المتوفرة عن كل إدارة زراعية.

وأشار إلى أنه تم كذلك مناقشة مشروع إنتاج الطاقة من الغاز الحيوي عن طريق المخلفات الزراعية والحيوانية, لما لها من مردود إيجابي في توفير الطاقة اللازمة لمختلف المشروعات الزراعية المستقبلية.