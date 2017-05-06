السويس - أ ش أ

استقبل ميناء الزيتيات بالسويس اليوم السبت السفينة “جيناجاز” وعلى متنها 8 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر إن ميناء سفاجا بالبحر الأحمر استقبل السفينة (ءزاءص) وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، والعبارة “عمان” وعلى متنها 875 معتمرا قادمة من ميناء ينبع السعودى، والعبارة “مسرة” وعلى متنها 1182 راكبا و2 شاحنة و28 سيارة، والسفينة “النوى اكسبريس” وعلى متنها 93 شاحنة، مشيرا إلى أن الميناء غادرته السفينة (ظةخ صةءخا) وعلى متنها 41 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا.

وأضاف أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء استقبل خلال ال` 24 ساعة الماضية 1288 راكبا منهم 236 معتمرا و3 سيارات و7 أتوبيسات و47 برادا و9 شاحنات، وغادر الميناء 196 راكبا منهم 48 معتمرا و2 سيارة وأتوبيس و28 برادا و18 شاحنة و2 دراجة نارية.