القاهرة-اش ا

حذرت دراسة حديثة من احتواء ثلاثة أرباع المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال المعدة من الأرز على معدلات خطيرة من مادةالزرنيخ السامة.

ووجد الباحثون بجامعة كوينز في أيرلندا الشمالية معدلات مرتفعة من الزرنيخ في 73% من هذه المنتجات وهي تفوق بكثير المعدلات التي حددها الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدراسة أن استهلاك معدلات مرتفعة من الزرنيخ يمكن أن يؤدي لمشكلات في النمو وأمراض القلب والسكر والإضرار بالجهاز العصبي, فضلا عن زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

ويتواجد الزرنيخ بشكل طبيعي في البيئة, وتكون معدلاته عالية في الأرز بشكل خاص لأنه يمتص المادة أكثر من المواد الغذائية الأخرى.