القاهرة- أ ش أ

أوضحت دراسات أجراها فريق من الباحثين في “معهد علوم الأعصاب الإدراكية والانتقالية” في الأرجنتين, أن مريض السكتة الدماغية الذي تعرض إلى خلل وأضرار في المخ يعيش حياته الطبيعية بعد علاجه دون أي تأثيرات على النطق والحركة والشعور بالسعادة أو الخوف.

وقد أشارت الدراسات إلى أن مرضى السكتات الدماغية الذين خضعوا للدراسة, كانوا لا يدخنون ولا يشربون الكحول وطعامهم متوازن ويمارسون الرياضة مما ساعدهم على المقاومة والخروج من هذه الأزمة بسلام مما ينبه إلى ضرورة الاهتمام بالصحة حتى قبل الإصابة بأية أمراض.