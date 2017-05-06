اعداد : غادة جميل

التايمز: الجيش التركي يسير دوريات في ادلب بموجب مباحثات استانة

الجيش التركي يعتزم تسيير دوريات عسكرية في مدينة إدلب شمالي سوريا بهدف الحفاظ على الأمن بموجب اتفاق المناطق الآمنة الذي صدر عن مباحثات أستانة أمس الخميس والذي يعد أهم خطوة في سبيل التوصل إلى وقف الاقتتال في سوريا.

صحيفة التايمز اشارت في تقرير أعده مراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبينسران وحدات من الجيش التركي ستسير دوريات في مناطق المعارضة السورية بمدينة إدلب.

واوضحت الصحيفة ان تقرير الصحيفة يتفق مع تصريحات ممثل روسيا في مفاوضات الأستانة الكسندر لافرينتييف الذي أعرب عن استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية لمراقبة الأمن في 4 مناطق أخرى بسوريا.

الاندبندنت:بابا الفاتيكان ينتقد ترامب في ملفات الهجرة واللاجئين

اعلان الرئيس الامريكى دونالد ترامب بان جولته الخارجية نهاية الشهر الجاري والاولي منذ وصوله البيت الابيض ستتضمن السعودية والفاتيكان واسرائيل اثارت ردود فعل لدي بابا الفاتيكان

صحيفة الاندبندنت اشارت الى عزم ترامب السفر إلى روما للقاء البابا فرانسيس لمناقشة عدد من القضايا مثار الخلاف بينهما

ورصدت الصحيفة بعضا من تلك القضايا التي اختلف بشأنها الرئيس الأمريكي وبابا الفاتيكان وجاء في مقدمتها ملف الهجرة وازمة اللاجئين

واوضحت الصحيفة ان البابا فرانسيس انتقد ترامب عقب اعلانه رفض موجة اللاجئين القادمين من المناطق التي مزقتها الحرب في الشرق الأوسط بزعم ان برامج إعادة توطين اللاجئين يمكن أن يستغلها مسلحي تنظيم داعش لارتكاب أعمال عنف في الولايات المتحدة بينما اكد البابا تشجيعه لفكرة توطين اللاجئين الذين يسعون للامان وهو ما ركزت عليه الاديان السماوية

وذكرت الصحيفة ان معدلات إعادة توطين اللاجئين انخفضت في عهد ترامب مقارنة بالأعداد في ظل الرئيس السابق باراك أوباما

واشارت الصحيفة ان البابا رفض موقف ترامب من الهجرة والذي اعلنه خلال حملته الانتخابية عام 2016 واعتبرسياسته هذه تتناقض مع الدين المسيحي

وتابعت الصحيفة القول ان البابا انتقد ايضا ترامب باعلانه العزم في بناء جدار عازل مع المكسيك على أن تدفع الأخيرة تكلفة بناء الجدار حيث أدان البابا ذلك القرار باعتبار ان الشخص الذي يفكر فقط في بناء الجدران أيا كانت وليس بناء الجسور ليس بمسيحي مستندا برفض الانجيل لهذه الاراء

واضافت الصحيفة ان البابا انتقد ترامب عندما اشار الى ان تغير المناخ يعد خدعة متعهدا بالانسحاب من اتفاق باريس وانه يحاول تغيير كل قوانين أوباما الذي دعا فيها الى اقامة قاعدة رئيسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المعروفة بـ “خطة الطاقة النظيفة” وهى الخطة التي نالت اعجاب البابا وقت صدورها