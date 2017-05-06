القاهرة-أخبار مصر

يواصل النجم الامريكي برادلي كوبر تصوير مشاهده في فيلم الدراما الموسيقى الجديد A Star is Born، المقرر عرضه سينمائيا فى 28 سبتمبر من عام 2018 .

الفيلم ينتمى لفئة الدراما الموسيقية،وتشارك فيه المطربة الشهيرة ليدي جاجا وعدد من النجوم أبرزهم سام اليوت، مايكل هارنى، وريبيكا فيلد. وهو مقتبس عن فيلم حمل الاسم نفسه وصدر عام 1954 .

قصة الفيلم تدور فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتجد الشهرة، حتى مع تقدمه في العمر والإدمان على الكحوليات التي أثرت على حياته المهنية.