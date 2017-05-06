القاهرة -أخبار مصر

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الأحد، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وأوضح بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، اليوم السبت، أن “السيسي” سيبحث مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، و التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن زيارة “السيسي” للكويت تأتى في إطار علاقات الأخوة المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبما يساهم في دفع أفق التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتأكيداً على حرص الجانبين استمرار التنسيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز وحماية الأمن القومي العربي.

وأشار البيان إلى توجه الرئيس بعدها إلى زيارة مملكة البحرين والتى من المقرر أن يعقد خلالها جلسة مباحثات مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة .

وتأتى زيارة البحرين في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز وحدة الصف بين الدول العربية بما يساهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة ويلبى طموحات وآمال شعوبها، والوقوف بحسم أمام محاولات التدخل الخارجي في شئونها.