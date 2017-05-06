أخبار مصر_نهى حمودة

أكدت نانسي الحديدي مهندسة العمارة والديكور أن البيت الجميل ليس له علاقة بالغنى والفقر وإنما برغبة الإنسان في أن يعيش وسط الجمال

وذكرت في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم السبت أن المصريين يفضلون الشقق الواسعة بغض النظر عن جودة الشقة من حيث اختيار المكان المناسب بحيث تكون الشقة غير مجروحة من الجار ودون النظر إلى تهوية الشقة .

ولفتت الى ان هناك حيل بسيطة يمكنها أن تحول الشقة إلى مكان مريح للنفس والعين

وأشارت إلى أن استخدام الزرع الطبيعي في البلكونات مع كرسي صغير يضفي جمال على البلكونات حتى لو كانت صغيرة

في الوقت نفسه انتقدت الإسراف في استخدام الالوميتال الذي يساعد على ارتفاع درجة حرارة الشقة مما يزيد استهلاك الكهرباء ويرفع فاتورة التكييف .