القاهرة - أخبار مصر

يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم السبت ولمدة 24 ساعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا في الجولة الـ28 من الدوري العام والتي يستضيفها استاد بتروسبورت.

وينوي المدير الفني البرتغالي إيناسيو إجراء تغييرات علي تشكيل الفريق لمواجهة ذئاب الجبل خاصة في خط الهجوم نظرا لضياع العديد من الفرص السهلة في المباريات الأخيرة التي لم تشهد طفرة في فاعلية المهاجمين وتحديدا كل من باسم مرسي وشيكابالا وأحمد جعفر الذي دفع به إيناسيو في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالإضافة إلي مصطفي فتحي.

وشكا ايناسيو من زيادة الوزن وضعف اللياقة البدينة لبعض اللاعبين فضلا عن الحالة النفسية السيئة للاعبين لتراجع النتائج، وأوضح أن المشكلة الأهم هى أنه يعانى أزمة من عدم قدرة بعض اللاعبين على تطوير أنفسهم، وهم أحمد جعفر وصلاح ريكو وإسلام جمال وشوقى السعيد، فضلا عن محمد مجدى، الذى أبعدته الإصابة.

وهاجم ايناسيو الثنائى باسم مرسى وحسام باولو لعدم قدرتهما على قيادة هجوم الفريق، وطالب بضرورة تدعيم خط الهجوم بلاعب سوبر.

وتشهد قائمة الفريق لمباراة الغد عودة اسامة ابراهيم لقيادة الجهة اليمني للزمالك بعد إصابة حسني فتحي بشد في العضلة الخلفية فيما اقترب حسام باولو من الدخول في التشكيلة الأساسية أملا في تغيير نتيجة التعادل أمام طنطا والإسماعيلي.

كما شهد تدريب أمس عودة كل من أيمن حفني لاعب الوسط المهاجم وأحمد فتوح الظهير الأيسر بعد شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا وأصبحا جاهزين للمشاركة في مباراة الغد .