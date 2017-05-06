ظهر جهاز ذكي جديد يدعى “Welle” يمكنه تحويل أي سطح إلى واجهة تفاعلية بهدف التحكم بالأشياء من حولك عبر إيماءات محددة.

ويسمح الجهاز للمستخدم القيام بعدة وظائف من خلال اختصارات أو حركات معينة على السطح المستهدف، ويُمكن للمستخدم التحكم بتعريفها من خلال التطبيق الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية.

بعد ربط الجهاز بالهاتف عن طريق البلوتوث، سيكون بوسع المستخدم تحديد الأجهزة التي ترغب بالتحكم بها وفقًا لإيماءات معينة، فعلى سبيل المثال التحكم في التليفزيون أو الإنارة أو مكبرات الصوت أو الأبواب الذكية وحتى العروض التقديمية من خلال إيماءات محددة مسبقًا يتم كتابتها على السطح.