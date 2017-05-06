القاهرة - أخبار مصر

يستضيف فريق برشلونة الإسباني اليوم السبت برشلونة نظيره فياريال على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالونى”، في السادسة ونصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدورى الإسبانى “الليجا”.

يدخل برشلونة المباراة متصدرا الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن الوصيف فريق ريال مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة، حيث يمتلك النادي الكتالوني 81 نقطة تمكن من تحقيقها خلال الفوز فى 25 مباراة، بينما تعرض للتعادل في 6 مباريات خلال هذا الموسم، وخسارة 4 مباريات.

بينما يحتل فريق فياريال المركز الخامس بجدول الدوري الإسباني حيث يمتلك 63 نقطة تمكن من تحقيقها خلال الفوز بـ18 مباراة والتعادل 9 وخسارة 8 هذا الموسم، ويسعى للمحافظة على المركز والتأهل المباشر لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بسبب ابتعاد المنافس صاحب المركز الرابع إشبيلية بفارق خمسة نقاط عن فياريال.