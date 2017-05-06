اليوم.. مصر تفتح معبر رفح البري في اتجاه واحد إلى قطاع غزة 2017/05/06 - 08:52 اليوم.. مصر تفتح معبر رفح البري في اتجاه واحد إلى قطاع غزة2017-05-06T08:52:20+00:00 مصر بدون تعليقات القاهرة-اخبار مصر تفتح مصر معبر رفح البري في اتجاه واحد إلى قطاع غزة لعبور العالقين لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم السبت، وحتى بعد غد /الاثنين/. رفح, فلسطين, مصر أقرأ أيضا: طقس اليوم مائل للحرارة..والعظمى بالقاهرة 31 درجة صحافة عربية: اليونيسكو يتبنى قرارًا يعتبر تل أبيب سلطة إحتلال في القدس صحافة مصرية: السيسي يبدأ غدًا جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين اعتقال 3 وإصابة 4 فلسطينيين في مسيرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي “مجلس التعاون” ينفي تعرض مواطني الخليج للابتزاز في مصر اليونيسكو تصادق قرارا يعتبر اسرائيل سلطة احتلال بالقدس
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