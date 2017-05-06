القاهرة - أخبار مصر

يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، محافظة بورسعيد /اليوم السبت/ معرض “صنع فى بورسعيد” الذى تنظمه المحافظة، كما سيفتتح المعامل الجديدة بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد.

ويتفقد الوزير، وفقا لبيان صحفى صادر عن الوزارة، أعمال الإنشاءات فى مجمع الصناعات الصغيرة الذى تنشأه الوزارة فى إطار مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” إلى جانب تفقد عدد من المصانع المتواجدة داخل محافظة بورسعيد، ومنها مصانع تم مساعدتها من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، وتعمل فى مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالإضافة إلى الضفائر الكهربائية.