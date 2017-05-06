القاهرة- أ ش أ

يستضيف نادي السينما الافريقية بقاعة سينما الهناجر اليوم/السبت الأفلام الفائزة في الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية, والتي أقيمت في مارس الماضي.

يعرض نادي السينما الإفريقية أفلام “أبناء الجبل” من غانا مترجم للعربية ومن إخراج بريسيلا عناني, والفيلم الروائي القصير “قنديل البحر” من الجزائر والحاصل

على جائزتي أحسن فيلم قصير بتصويت الجمهور وجائزة أحسن إسهام فني للمخرج, والفيلم من إخراج داميان اونوري,

كما يعرض النادي الفيلم الروائي القصير “خلينا هكا خير” من تونس والحاصل على جائزة لجنة التحكيم للأفلام القصيرة وهو من إخراج مهدي برصاوي.

كما تقام ندوة حول الأفلام الثلاثة بحضور عدد من السفراء والشخصيات العامة.