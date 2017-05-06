القاهرة - أ ش أ

أعرب الأمير تركي بن عبد العزيز رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن الشكر لخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري وكل شعب مصر على استضافة قرعة البطولة العربية مساء امس وتنظيم البطولة وتقديم كل الامكانيات لانجاح البطولة.

واكد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مساء امس على هامش قرعة البطولة العربية التمنيات لكل الوفود الاستمتاع بالاقامة وتقديم مباريات قوية وأشار الى ان الاتحاد يبحث اقامة بطولة للمنتخبات والسيدات.

وأشار الأمير تركي أن الاتحاد العربى يقدم كل الدعم للبطولة العربية وقال سنقدم بطولة على اعلى مستوى لاسعاد جماهيرنا العربية.