القاهرة - أخبار مصر

أعدت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات 6 أعمال فنية للمشاركة بها في الماراثون الرمضاني المقبل، وكان محمد العمري رئيس صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات قد عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن الأعمال التي تم إعدادها ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة بها لتعرضها الشاشات في رمضان القادم.

وأكد رئيس صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أنه رغم غياب التمويل الخاص بالإنتاج الدرامي وتراجع كثير من مؤسسات الدولة عن الإنتاج الفني والدرامي إلا أن “صوت القاهرة” تواجه العقبات وتنتج ستة أعمال فنية ستذاع على شاشات التليفزيون وهي المسلسل التاريخي “قضاة عظماء” الجزء الثاني بطولة أحمد عبد العزيز وطارق دسوقي ومجموعة كبيرة من النجوم ومسلسل “أهل التكية” ومسلسل “عرائس خشب” ومسلسلات الرسوم المتحركة “السيرة الهلالية” و”سمعة آخر حاجة” و”الإسلام والمسلمون” الجزء الثالث، بالإضافة للبرنامج التليفزيوني “ليها حل” وهو برنامج إجتماعي يعرض مشاكل حديثي الزواج والتي قد تؤدي للطلاق في قالب درامي خفيف ثم يتناول د. عمرو الورداني المشكلة مع تحليلها وإيجاد حلول لها.