القاهرة - أخبار مصر

يفتتح غدًا الأحد الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير، الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بقصر الفنون بدار الأوبرا ويستمر حتى 17 مايو الجاري.

يقام الملتقى تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، ويفتتحه الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أيمن عبد الهادي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفنان جمعة فرحات، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

وقال الفنان فوزي مرسي قوميسير عام الملتقى أنه تم اختيار نحو 500 عمل فني، لـ 272 فنانا، من 64 دولة عربية، وأجنبية، من بينها روسيا، والهند، وأوكرانيا، وبلجيكا، وكرواتيا، والصين، وإندونيسيا، والأردن، والكويت، والسعودية، والبحرين، وتونس، والمغرب، والإمارات، وذلك من أصل 590 رسامًا، من 84 دولة، تقدموا بقرابة 2172 عملًا كاريكاتيريًا للمشاركة في الملتقى.

وأشار فوزي إلى أن الملتقى هذا العام يتناول موضوع المرأة، بمناسبة اختيار عام 2017 عامًا للمرأة، حيث سلطت لوحات فناني العالم برشاقة وخفة ظل الأضواء على المشاكل التي تعاني منها المرأة، مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات، ومحاولات تهميش دور المرأة في المجتمع، واستطاع هؤلاء المبدعون بلوحاتهم الساخرة فضح وتعرية الظلم الواقع على المرأة في الكثير من بلدان العالم والمتمثل في التمييز والعنف ضدها سواء من المجتمع أو من الرجل ومحاولات التقليل من شأنها والوقوف أمام طموحاتها، وآمالها المشروعة، وأحيانا قمعها.

وأضاف أن الملتقى هذا العام سيكرم الفنان جمعة فرحات أحد الرموز المهمة في تاريخ الكاريكاتير، والكاتبة الصحفية سناء البيسي إحدى الرائدات في مجال الصحافة المصرية.