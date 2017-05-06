القاهرة - أخبار مصر

أكدت الفنانة سهير المرشدي رئيس مهرجان السينما الأفروآسيوية والذي سيقام في مدينة شرم الشيخ ان مصر ستظل هي الرائدة في الأمة العربية بفضل ما منحها الله من أشياء كثيرة فهي أول من رفع راية وشعلة التضامن العربي وهي من يربط بين شعوب العالم بموقعها الجغرافي الفريد وبقناة السويس.

وأضافت ان مصر هي رمانة ميزان العالم والفن المصري هو القوة الناعمة التي ندعو من خلالها لنبذ العنف ومحاربة الإرهاب وذلك هو شعار مهرجاننا الذي نبدأ أولى خطواته بهذا الجمع الهائل.

ويقام المهرجان تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة والمركز الثقافي الروسي والمركز الثقافي الإندونيسي.

ويجمع المهرجان أكثر من 40 دولة ومائة فيلم يمثلون دول آسيا وأفريقيا على أرض مصر وذلك يؤكد دور الفن في مواجهة ومحاربة الإرهاب وتقوية العلاقات بين الشعوب الأفروآسيوية.

وأضافت المرشدي: “أنا واثقة ان الفن والسينما تحديدا هي التي توحد الشعوب خاصة ونحن في لحظة يجب ان نكون فيها في منتهى اليقظة وان تحاول بيوتنا الناعمة أن تقف في وجه الإرهاب وتلك هي قضيتي الأولى والأخيرة”.