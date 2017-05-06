ملقا (إسبانيا) - رويترز

يرقد نموذج بالحجم الطبيعي لجثمان بابلو بيكاسو على قاعدة في ملقا مسقط رأسه وهو مغمض العينين ومكتوف اليدين.

ويرتدي الفنان العالمي قميصه الشهير المخطط باللونين الأزرق والأبيض وحذاء أسود برباط.

والتمثال المصنوع من السيليكون والألياف الزجاجية ومادة الراتينج الصمغية قام بنحته الفنان الإسباني أوجينيو مرينو المشهور بصنع نماذج مطابقة للواقع لحكام مستبدين ومنهم الإسباني فرانسيسكو فرانكو.

وتمثال بيكاسو موضوع في غرفة صغيرة بفرع معهد أليانس فرانسيس الثقافي في ملقا وهي آخر محطة في جولة تشمل أهم المعالم في حياة الفنان الشهير.

ومرت الجولة بالكنيسة التي جرى فيها تعميد بيكاسو ومدرسته وحلقة مصارعة الثيران قبل الانتهاء في قبره المكتوب عليه بحروف من ذهب “هنا يرقد صديقنا الطيب بابلو بيكاسو (1881-1973)”.