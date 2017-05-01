وكالات

قام المهندسون الروس بتصميم أول غواصة نووية مدنية ستستخدم لإستطلاع قعر البحر.

وقال كبير المصممين في مكتب تصميم الآليات البحرية “روبين”، يفجيني توبوروف، إن تصميم الغواصة جرى بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الواعدة الروسية، وأضاف أن الغواصة مزودة بمستشعرات كبيرة على شكل أجنحة، ليس بوسعها مسح قعر البحر وما تحته فحسب، بل وتشكيل نموذج ثلاثي الأبعاد له.

وأشار كبير المصممين إلى أن بناء الغواصة سينطلق عام 2020، حيث سيكون سعرها أقل بـ 60% من سعر الغواصة الحربية، لأن الغواصة المدنية لا تحمل أسلحة على متنها.

وقال رئيس فريق البحوث الفيزيائية التقنية في مؤسسة الدراسات الواعدة، فيكتور ليتفينينكو، إن هدف بناء الغواصة هو البحث عن الثروات الطبيعية وتحديد مناطق الزلازل المتوقعة، فضلا عن تحديد مواقع تصلح لبناء مصانع تحت الماء.