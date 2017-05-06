نيودلهي - رويترز

أطلقت الهند قمر اتصالات يوم الجمعة لخدمة جيرانها من الدول الصغيرة في إطار جهودها لتعزيز الروابط بالمنطقة ومواجهة النفوذ الصيني لكن باكستان خصمها اللدود قالت إنها لن تتعامل مع المشروع.

ووصف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي وصل للسلطة متعهدا بتعزيز العلاقات مع دول الجوار ومنها سريلانكا ونيبال وأيضا باكستان، القمر الصناعي بأنه هدية لجنوب آسيا.

وقال عقب إطلاق الصاروخ الهندي الصنع الذي يحمل القمر الصناعي من مركز سريهاريكوتا الفضائي في جنوب الهند “الإطلاق الناجح للقمر الصناعي ساوث آسيا لحظة تاريخية. أنه يفتح آفاقا جديدة للتعاون”.

وحتى الآن تقدمت أفغانستان وبنجلاديش وبوتان ونيبال وسريلانكا والمالديف بطلبات لاستخدام القمر الصناعي. وقالت باكستان إنها تعكف على بناء قمرها الصناعي الخاص ولن تنضم للمشروع الهندي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن القمر الصناعي الجديد يتيح للدول المشتركة به خدمات للبث التلفزيوني وتكنولوجيا اتصالات لأجهزة الصراف الآلي البنكية (إيه.تي.إم) وربما يستخدم كوحدة دعم لشبكات الهواتف المحمولة خاصة في مواقع تضعف فيها التغطية الأرضية.

وتحاول الهند مواجهة الانخراط المتزايد للصين في مشروعات البنية التحتية في جنوب آسيا وذلك عن طريق عرض مساعدات مالية وفنية.