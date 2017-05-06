وكالات

تعرض صالة مزادات “كريستيز” في 17 من الشهر الجاري بجنيف “الأسطورة” وهي قلادة من اللؤلؤ على شكل قلب عيار 92 قيراطًا.

وتقدر قيمة هذه القطعة بما يتراوح بين 14 و20 مليون دولار، وستعرض للبيع بالمزاد بواسطة صالة كريستيز وإلى جوارها أيضاً بعض مجوهرات الفنانة الراحلة إليزابيث تايلور.

لكن القلادة ستكون هي القطعة الأبرز في مزاد المجوهرات النفيسة بجنيف، الذي سيضم أيضًا قطع خاصة من مجموعة كارتييه وآرت ديكو جمعها إريك نوساباوم، أحد أبرز خبراء علامة كارتييه.

كما تعرض للبيع بنفس المزاد أيضًا قطعًا لمصممين إيطاليين منذ 1900 وحتى الفترة الحالية، ضمن مجموعة دولتشي فيتا.

وتتميز “الأسطورة” بأنها تخلو تمامًا من الشوائب، وبالغة الصفاء من شركة “بويمر إيت باسينج”، وهي شركة جديدة للمجوهرات النفيسة في باريس تأسست العام الماضي تكريمًا لمصممي المجوهرات الملكيين في القرن الـ17 والخاصين بالملك لويس الخامس عشر.

وتنتج هذه الشركة قطعًا محدودة سنويًا، حسبما أوضحت كريستيز في بيان لها ذكر أن “الأسطورة” هي أكبر قطعة تم عرضها للبيع بمزاد على الإطلاق.