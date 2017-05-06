قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا يوم الجمعة من ضبط شقيقين بحوزتهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات و2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وضبط 3 متهمين بحوزتهم بندقية خرطوش ومسدس وفرد روسي محلي الصنع في وقائع منفصلة بمراكز المحافظة.

وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط عاطل يدعى “حسن جابر عباس أحمد” (33 عاما) وشقيقه ” وائل” (29 عاما) مقيمان بناحية المحروسة التابعة لمركز قنا وبحوزتهما بندقية خرطوش و 3 طلقات وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

كما تم ضبط عامل يدعى بدري أحمد محمد أحمد (34 عاما) مقيم بمركز نقادة وبحوزته بندقية خرطوش وضبط مأذون شرعي بمركز قوص وبحوزته مسدس حلواني، وعامل يدعى عبد الحميد عوض عبد الحميد فؤاد مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته فرد روسي محلي الصنع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.