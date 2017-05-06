أخبار مصر - السبت 6 مايو

* اليونيسكو يتبنى قرارًا يعتبر تل أبيب سلطة إحتلال في القدس.

* موسكو: أدلة دامغة على الطابع الاستفزازي لـ”كيماوي” خان شيخون.

* الجبير: اختيار ترمب السعودية لأول زيارة خارجية رسالة قوية.

* غياب الأمن الغذائي وراء هجرة ربع مليار إنسان.

* الجامعة العربية ترحب بـ”المناطق الآمنة” في سوريا.

* “جمعة غضب” فلسطينية ضد “التغذية القسرية”.

الإتحاد الإماراتية

* اليونيسكو يتبنى قرارًا يعتبر تل أبيب سلطة إحتلال في القدس.

* العراق ينفي الإتفاق على حضور عسكري أمريكي لما بعد “داعش”.

* تحرير 3 مناطق بمحيط الموصل القديمة وتقدم يتيح فتح ممرات لهروب المدنيين.

* المخلافي يؤكد استعداد الحكومة اليمنية للعودة للمفاوضات.

* وفاة مسؤول يمني بسبب التعذيب في سجون الحوثيين.

* مقتل وإصابة 361 شخصًا في تعز أبريل الماضي.

* الميليشيات تفرض “إتاوات” على المواطنين في الحديدة.

* موسكو: أدلة دامغة على الطابع الاستفزازي لـ”كيماوي” خان شيخون.

* توقف اقتتال الفصائل بريف دمشق وتأكيد تقويض “النصرة”.

* انتهاء المرحلة الثامنة من “تهجير” مسلحي الوعر.

* البحرين ترفض التدخل السوري بشؤونها الداخلية.

* مقتل جندي أمريكي خلال عملية ضد “الشباب” بالصومال.

* التحالف الحاكم يفوز بإنتخابات الجزائر.

* بريطانيا: ماي تتجه لفوز كبير في الإنتخابات المحلية.

* البنتاجون يطلب آلاف الجنود الإضافيين إلى أفغانستان.

* “النواب الأمريكي” يوسّع العقوبات على بيونج يانج.

* كوريا الشمالية تتهم “سي آي إيه” بالتخطيط لاغتيال الزعيم.

الشرق الأوسط

* الجبير: اختيار ترمب السعودية لأول زيارة خارجية رسالة قوية.

* الإعلام الأمريكي يعتبر زيارة ترمب للسعودية رسالة قوية إلى إيران و”داعش”.

* إسرائيل تجلب أطباء من الخارج لإطعام الأسرى المضربين بالقوة.

* منافسة حادة بين هنية وأبو مرزوق على خلافة مشعل.

* سفير السعودية لدى اليمن: الحوثيون و”القاعدة” تبادلوا الأسرى.

* غارات التحالف تقتل ستة قياديين إنقلابيين في ميدي.

* جعجع لـ”الشرق الأوسط”: إيران سبب المشاكل.

* روحاني: “الحرس” يحاول نسف الإتفاق النووي.

* مشاركة خجولة في إنتخابات الجزائر.

* وتيرة الاحتجاجات تتزايد في منطقة الريف المغربية.

* تركيا توقف 12 “داعشيًا” بينهم سوريون وعراقيون.

* توقف وجيز للرحلات بمطار هيثرو لدواع أمنية.

* تحذير أمريكي من “إرهاب الشاحنات”.

* غياب الأمن الغذائي وراء هجرة ربع مليار إنسان.

الخليج الإماراتية

* الجامعة العربية ترحب بـ”المناطق الآمنة” في سوريا.

* 170 قتيلًا خلال أسبوع من الإشتباكات بين فصائل الغوطة.

* “جمعة غضب” فلسطينية ضد “التغذية القسرية”.

* تظاهرات في الأردن ولبنان دعمًا للأسرى الفلسطينيين.

* تواصل التضامن مع الأسرى في جنوب إفريقيا.

* الحكومة اليمنية: تحرير ميناء الحديدة مسؤولية دستورية وأخلاقية.

* قصف جوي وبحري كثيف لقوات التحالف على الحوثيين في الجبهة الغربية.

* الإتحاد الدولي للصحفيين يدرس إرسال وفد إلى اليمن.

* الجامعة العربية تثمن رعاية الإمارات للقاء السراج وحفتر.

* بريطانيا تكشف عن عودة 350 إرهابيًا من “داعش”.

* ماكرون يعزز حظوظه في آخر يوم للحملات الإنتخابية في فرنسا.

* العثور على أسلحة قرب قاعدة عسكرية شمالي باريس.

* ترامب يكرس مصالحته مع رئيس الوزراء الأسترالي.

* البنتاجون: بيونج يانج وطهران تتقاسمان الأدوار والتجارب الصاروخية.

* مقتل 13 بإشتباكات على الحدود الباكستانية الأفغانية.

* إتهامات لـ”فيسبوك” و”جوجل” و”تويتر” بتوفير منصات لـ”داعش”.