صحافة عربية: اليونيسكو يتبنى قرارًا يعتبر تل أبيب سلطة إحتلال في القدس
أخبار مصر - السبت 6 مايو
* اليونيسكو يتبنى قرارًا يعتبر تل أبيب سلطة إحتلال في القدس.
* موسكو: أدلة دامغة على الطابع الاستفزازي لـ”كيماوي” خان شيخون.
* الجبير: اختيار ترمب السعودية لأول زيارة خارجية رسالة قوية.
* غياب الأمن الغذائي وراء هجرة ربع مليار إنسان.
* الجامعة العربية ترحب بـ”المناطق الآمنة” في سوريا.
* “جمعة غضب” فلسطينية ضد “التغذية القسرية”.
الإتحاد الإماراتية
* اليونيسكو يتبنى قرارًا يعتبر تل أبيب سلطة إحتلال في القدس.
* العراق ينفي الإتفاق على حضور عسكري أمريكي لما بعد “داعش”.
* تحرير 3 مناطق بمحيط الموصل القديمة وتقدم يتيح فتح ممرات لهروب المدنيين.
* المخلافي يؤكد استعداد الحكومة اليمنية للعودة للمفاوضات.
* وفاة مسؤول يمني بسبب التعذيب في سجون الحوثيين.
* مقتل وإصابة 361 شخصًا في تعز أبريل الماضي.
* الميليشيات تفرض “إتاوات” على المواطنين في الحديدة.
* موسكو: أدلة دامغة على الطابع الاستفزازي لـ”كيماوي” خان شيخون.
* توقف اقتتال الفصائل بريف دمشق وتأكيد تقويض “النصرة”.
* انتهاء المرحلة الثامنة من “تهجير” مسلحي الوعر.
* البحرين ترفض التدخل السوري بشؤونها الداخلية.
* مقتل جندي أمريكي خلال عملية ضد “الشباب” بالصومال.
* التحالف الحاكم يفوز بإنتخابات الجزائر.
* بريطانيا: ماي تتجه لفوز كبير في الإنتخابات المحلية.
* البنتاجون يطلب آلاف الجنود الإضافيين إلى أفغانستان.
* “النواب الأمريكي” يوسّع العقوبات على بيونج يانج.
* كوريا الشمالية تتهم “سي آي إيه” بالتخطيط لاغتيال الزعيم.
الشرق الأوسط
* الجبير: اختيار ترمب السعودية لأول زيارة خارجية رسالة قوية.
* الإعلام الأمريكي يعتبر زيارة ترمب للسعودية رسالة قوية إلى إيران و”داعش”.
* إسرائيل تجلب أطباء من الخارج لإطعام الأسرى المضربين بالقوة.
* منافسة حادة بين هنية وأبو مرزوق على خلافة مشعل.
* سفير السعودية لدى اليمن: الحوثيون و”القاعدة” تبادلوا الأسرى.
* غارات التحالف تقتل ستة قياديين إنقلابيين في ميدي.
* جعجع لـ”الشرق الأوسط”: إيران سبب المشاكل.
* روحاني: “الحرس” يحاول نسف الإتفاق النووي.
* مشاركة خجولة في إنتخابات الجزائر.
* وتيرة الاحتجاجات تتزايد في منطقة الريف المغربية.
* تركيا توقف 12 “داعشيًا” بينهم سوريون وعراقيون.
* توقف وجيز للرحلات بمطار هيثرو لدواع أمنية.
* تحذير أمريكي من “إرهاب الشاحنات”.
* غياب الأمن الغذائي وراء هجرة ربع مليار إنسان.
الخليج الإماراتية
* الجامعة العربية ترحب بـ”المناطق الآمنة” في سوريا.
* 170 قتيلًا خلال أسبوع من الإشتباكات بين فصائل الغوطة.
* “جمعة غضب” فلسطينية ضد “التغذية القسرية”.
* تظاهرات في الأردن ولبنان دعمًا للأسرى الفلسطينيين.
* تواصل التضامن مع الأسرى في جنوب إفريقيا.
* الحكومة اليمنية: تحرير ميناء الحديدة مسؤولية دستورية وأخلاقية.
* قصف جوي وبحري كثيف لقوات التحالف على الحوثيين في الجبهة الغربية.
* الإتحاد الدولي للصحفيين يدرس إرسال وفد إلى اليمن.
* الجامعة العربية تثمن رعاية الإمارات للقاء السراج وحفتر.
* بريطانيا تكشف عن عودة 350 إرهابيًا من “داعش”.
* ماكرون يعزز حظوظه في آخر يوم للحملات الإنتخابية في فرنسا.
* العثور على أسلحة قرب قاعدة عسكرية شمالي باريس.
* ترامب يكرس مصالحته مع رئيس الوزراء الأسترالي.
* البنتاجون: بيونج يانج وطهران تتقاسمان الأدوار والتجارب الصاروخية.
* مقتل 13 بإشتباكات على الحدود الباكستانية الأفغانية.
* إتهامات لـ”فيسبوك” و”جوجل” و”تويتر” بتوفير منصات لـ”داعش”.
أضف تعليقاً