موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بدأ مع منتصف ليل الجمعة سريان إتفاق أستانا بشأن مناطق وقف التصعيد في سوريا.

وقالت الوزارة – طبقا لقناة “روسيا اليوم” الليلة – أن المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا دخلت حيز التنفيذ، مؤكدة أنه تم تعليق استخدام الطائرات الحربية الروسية في تلك المناطق اعتبارا من 1 مايو الجاري.

وأوضحت وزارة الدفاع أن فريق عمل مشتركا ستشكله الدول الضامنة سيتولى إعداد خرائط لحدود مناطق وقف التصعيد والمناطق العازلة التي ستمتد على حدود مناطق وقف التصعيد.

وتضمن الدول الراعية للهدنة روسيا وتركيا وإيران عمل الحواجز ونقاط المراقبة كما أنها تدير المناطق الآمنة اعتمادا على قدراتها. وعلى أساس التوافق بين الدول الراعية، يمكن إشراك قوات تابعة لدول أخرى للعمل في أشرطة الأمن.