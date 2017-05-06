روما - أ ش أ

رأى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، أن فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في الإنتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد المقبل، من شأنه إعادة التفاؤل بشأن مستقبل الإتحاد الأوروبي.

ووصف جينتيلوني – في تصريحات بثتها وكالة أنباء “آكي” الإيطالية – ماكرون بأنه “مؤيد للتكامل الأوروبي”. وفي إجابة على سؤال فيما إذا كان يدعمه، قال: “أعتقد أن هذا مفهوم للجميع”.

وقال جينتيلوني (الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي)، إن “خطاب المرشح ماكرون بشأن إعادة النمو سيسهم في عودة التيار الموالي لأوروبا بدول التكتل الموحد”.

ووفق إستطلاعات لتوجهات الناخبين، فإن ماكرون يتقدم بفارق مريح على مرشحة (الجبهة الوطنية) اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية.