موسكو - أ ش أ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، يوم الجمعة، إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.

وبثت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية بيانا لوزارة الخارجية، جاء فيه: “أكد لافروف على أهمية اللقاء الدولي الرابع حول سوريا، الذي عقد في أستانا يومي 3-4 مايو، لتعزيز الهدنة عبر تشكيل مناطق تخفيف التصعيد وخلق ظروف مواتية لجولة المفاوضات المقبلة في جنيف برعاية الأمم المتحدة”.

وأعلنت الخارجية أن وزيري خارجية روسيا وألمانيا أكدا خلال محادثة هاتفية يوم الجمعة مجددا استعدادهما للتعاون الوثيق في إطار “رباعية نورماندي” لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: “أكد الوزيران مجددا استعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق في إطار (رباعية نورماندي) لتسوية النزاع الداخلي الأوكراني بأسرع وقت ممكن على أساس تنفيذ كافة الأطراف (التدابير الشاملة)، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار المستدام، وإنشاء مناطق آمنة وسحب الأسلحة الثقيلة”.