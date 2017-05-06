وكالات

سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل على أرضه وبين جماهيره أمام ريال سوسييداد 1-1، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، في افتتاح مباريات الأسبوع الـ 36، من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع بابلو سارابيا الفريق الأندلسي في المقدمة بهدف سجله قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ورد عليه كارلوس البيرتو فيلا بهدف، بعد انقضاء ساعة من إنطلاق صافرة البداية.

واكتفى فريق إشبيلية، الذي خسر في المرحلة الماضية أمام مضيفه ملقا 2-4، بنقطة يتيمة، رفع بها رصيده إلى 69 نقطة، مفوتا فرصة انتزاع المركز الثالث بفارق نقطة، من أتلتيكو مدريد، الذي يستضيف فريق إيبار، اليوم السبت.

في المقابل، رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 62 نقطة، وبقي في المركز السابع، على سلم ترتيب الليجا.