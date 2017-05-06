دمشق - أ ش أ

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية أن إتفاق أستانا بشأن المناطق الآمنة الذي تم التوصل إليه يوم الخميس يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية.

وقالت المعارضة السورية، طبقا لقناة “سكاي نيوز” بالعربية مساء يوم الجمعة إن إتفاق أستانا يفتقر لأي ضمانات أو آليات للتطبيق، رافضة أي دور لإيران كضامن للإتفاق، محذرة من المساس بوحدة سوريا.

وكان المبعوث الروسي لمفاوضات أستانا أليكسندر ليفرنتييف قد أعرب عن أمله في أن يمهد إتفاق المناطق الآمنة لسلام دائم وشامل في سوريا.

وكانت روسيا وإيران وتركيا قد توصلوا في أستانا يوم الخميس إلى إتفاق على إقامة “مناطق آمنة”.