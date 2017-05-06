رويترز

منيت آمال توتنهام هوتسبير في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بضربة قاصمة إذ انتهت سلسلة انتصاراته في تسع مباريات متتالية بالهزيمة 1-0 أمام مضيفه وست هام يونايتد يوم الجمعة.

وحسم هدف مانويل لانتسيني في الدقيقة 65 النتيجة في مباراة سيطر عليها توتنهام بشكل كبير لكن دون أن يصل مطلقا للمستوى الذي زاد من آمال إحراز أول لقب منذ 1961.

وكان بوسع توتنهام تقليص الفارق مع تشيلسي المتصدر لنقطة واحدة إذا انتصر لكن بدلا من ذلك يبدو أن الفارق سيتسع لسبع نقاط قبل ثلاث مباريات على النهاية إذا تغلب تشيلسي بملعبه على ميدلسبره المتعثر يوم الإثنين.

وارتقى وست هام، وهو أول فريق ينجح في إيقاف توتنهام منذ فعلها ليفربول في بداية فبراير (شباط)، للمركز التاسع برصيد 42 نقطة وضمن الآن حسابيا البقاء.

وأحبط أدريان حارس وست هام توتنهام مرتين متتاليتين في الشوط الأول عندما تصدى لفرصتين من ديلي آلي وهاري كين وأبلى بلاء حسنا أيضا ليحرم سون هيونج مين من التسجيل في الشوط الثاني مع إنطلاق الفريق الزائر للهجوم من أجل إحراز الهدف الأول.

لكن توتنهام تلقى صدمة عندما شن وست هام هجمة مرتدة ووصلت تمريرة آرون كريسويل العرضية في النهاية عند لانتسيني الذي وضع الكرة في شباك الحارس هوجو لوريس من ستة أمتار.

ويحتاج تشيلسي الآن إلى ست نقاط من مبارياته الأربع المتبقية ليتوج بطلا في أول موسم بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.