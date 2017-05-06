الرباط - أ ش أ

أعلنت الخارجية المغربية أن ملاوي سحبت رسميا اعترافها بجبهة البوليساريو، وذلك حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية مساء يوم الجمعة.

وبحسب القناة فإن وزير الشئون الخارجية المالاوي فرانسيس كسايلا أعلن من العاصمة المغربية الرباط أن “ملاوي سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة”.

وأشارت إلى أن إعلان كسايلا عن هذه الخطوة جاء عقب لقاء مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في العاصمة المغربية.

ويعتبر المغرب، الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيه بعد انسحاب إسبانيا القوة المستعمرة سابقا العام 1975، وبعد معارك، تم التوصل عام 1991 إلى وقف لإطلاق النار تشرف عليه قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينورسو).

وتطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية في حين تقترح الرباط تسوية تقوم على حكم ذاتي في ظل سيادتها، وتبنى مجلس الأمن الدولي مؤخرا قرارا يدعم استئناف المفاوضات حول النزاع في الصحراء الغربية، ويمدد هذا القرار أيضا حتى 30 أبريل 2018 مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام.