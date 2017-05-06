وكالات

شهدت المباراة الافتتاحية للمرحلة الـ 36، من الدوري الألماني لكرة القدم، تسجيل سبعة أهداف، أربعة لفريق كولن مقابل ثلاثة لضيفه فيردر بريمن.

وأحرز الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم كولن، الهدفين الأول والرابع، لأصحاب الأرض، في الدقيقتين (13 و47)، بينما تكفل كل من زميليه، بيتينكورت ليوناردو، وسيمون زولر، بتسجيل الهدفين الثاني والثالث، عند الدقيقتين (28، 44)، على الترتيب.

أما ثلاثية فيردر بريمن، فقد حملت توقيع كل من، فين بارتلز، وثيودور جيبر سيلاسي، وسيرج نابري، في الدقائق (34، 40، 62)، على الترتيب.

وحقق فريق كولن فوزا طال انتظاره، بعد هزيمتين وتعادلين على الترتيب، ورفع رصيده إلى 45 نقطة، لينتزع المركز السادس في ترتيب البوندسليجا، بفارق الأهداف من فيردر بريمن، بالذات، وبانتظار، المباريات الأخرى ضمن هذه المرحلة.