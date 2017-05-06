أخبار مصر - السبت 6 مايو

* السيسي يبدأ غدًا جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين.

* الببلاوي: صندوق النقد مقتنع بقدرة الإقتصاد المصري على النمو ونجاح الإصلاح.

* وزيرة التخطيط: تعاون مع الإتحاد الأوروبي لتطبيق اللامركزية.

* النواب يهاجمون شريف إسماعيل: سيطرته على الوزراء ضعيفة.

* نصر: تنسيق كامل مع الوزارات لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

أخبار اليوم

* السيسي يبدأ غدًا جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين.

* سفير الإتحاد الأوروبي: نساند مصر في مواجهة التطرف ونبحث تبادل الخبرات في إدارة وحماية الحدود.

* بعد غد وبحضور رئيس مجلس الوزراء.. إنطلاق مؤتمر “التعليم في مصر نحو حلول إبداعية”.

* بعد إنتخاب “جبهة ساويرس” للعلايلي.. رسميًا.. رئيسان لحزب المصريين الأحرار.

* د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: الموازنة “مخنوقة” و135 مليار جنيه فقط للاستثمارات.

* الموظفون.. الأبطال الحقيقيون في سداد الضرائب بنحو 28 مليار جنيه سنويًا.

* بعد أن أثار جدلًا تحت القبة.. النقابات المعنية: مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة فيه سم قاتل.

* مؤتمر عالمي بالجونة خلال أيام بمشاركة 80 من كبار مستثمري العالم ونائب رئيس البنك الدولي.

* قريبًا.. البدء في المنصورة الجديدة وطرح 3 مشروعات استثمارية بدمياط.

* استيراد 96 ألف طن دواجن بسعر 25 جنيهًا و60 ألف طن أسماك بأسعار تقل عن 30 جنيهًا.

* 68 جهاز أشعة بالمنافذ الحدودية لضبط عمليات التهريب.

* الأهلي يستعد للتعدين بروح الفوز على الطلائع.

* “درس خصوصي” لمهاجمي الزمالك قبل موقعة “ذئاب الجبل” غدًا.

الأهرام

* والي تزور مصابي المواجهات الإرهابية بالمجمع الطبي بالمعادي والمتعافين من الإدمان بمستشفى الطب النفسي.

* كاتدرائية جديدة للأقباط الأرثوذكس بأسيوط.

* الصحة: 132 ألف مصاب بفيروس “سي”.

* 55 مليون جنيه لدعم المستشفيات الجامعية.

* الإسكندرية تستضيف أكبر تجمع لخبراء العظام.

* الببلاوي: صندوق النقد مقتنع بقدرة الإقتصاد المصري على النمو ونجاح الإصلاح.

* وزيرة التخطيط: تعاون مع الإتحاد الأوروبي لتطبيق اللامركزية.

* صندوق النقد يشيد بقدرة الحكومة على تجاوز أزمة الطاقة وخفض عجز الموازنة.

* الموافقة النهائية على قانون الاستثمار بالبرلمان غدًا.. سحر نصر: اللائحة التنفيذية قريبًا وعرضها على إقتصادية المجلس.

* مميش لـ”الأهرام”: دراسة إلغاء المعديات بين ضفتي القناة واستبدالها بالمعابر.

* إنشاء أكبر منطقة لوجستية بالسلوم لخدمة الإعمار في ليبيا.

* إصلاحات جديدة من يوليو لتطوير دعم الطاقة والضرائب والتراخيص الصناعية.

* بنك عالمي: مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة البترول.

* إتحاد الصناعات يقترح منح الإقامة لمشتري العقارات.

* البيئة: لا نية لتجديد عقود شركات النظافة.

* محافظ القاهرة: نبذل قصارى جهدنا لتطوير النقل العام.

* طرق جديدة لزراعة القصب لترشيد استخدام المياه.

* إحالة 5 من أعضاء “داعش” لمحكمة الجنايات.

* ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم كيلو هيروين.

* سقوط عصابة آسيوية للإتجار بالبشر.

* في قرعة البطولة العربية لكرة القدم.. الأهلي في المجموعة الأولى مع الفيصلي وحسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي.. والزمالك مع الفتح الرباطي والنصر السعودي والعهد اللبناني بالـ”الثانية”.

* البدري غاضب من تراجع مستوى السعيد وغالي ومعلول في المباريات الأخيرة.

* الأمن يخطر الزمالك بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة كابس الزيمبابوي.. تعديلات في تشكيلة إيناسيو.. وعودة باولو وحفني وفتوح.

الجمهورية

* سفير مصر في واشنطن: استئناف الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة قبل نهاية الخريف المقبل.. الإدارة الأمريكية ترى السيسي صاحب أشجع قرار لتجديد الخطاب الديني.

* مسئول بالخارجية الأمريكية: مصر هي الدولة الأهم للولايات المتحدة من خارج “الناتو”.. والعلاقة بين البلدين إستراتيجية.

* النواب يهاجمون شريف إسماعيل: سيطرته على الوزراء ضعيفة.

* أرقام جلوس الدبلومات الفنية على موقع وزارة التعليم.. والتسليم بعد غد.. الجيوشي: الحرمان عامان.. لمن يضبط “بالمحمول” في اللجان.

* نصر: تنسيق كامل مع الوزارات لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

* العصار: زيارة الوفد البيلاروسي لمصر ناجحة وتبادل المعلومات عن نشاط الشركات في البلدين.

* وزير الإسكان يعرض فرص الاستثمار.. في “مؤتمر عقارات مصر” بدبي.. تنفيذ الحي الدبلوماسي و20 ألف وحدة إسكان إجتماعي بالعاصمة الإدارية.

* وزير الزراعة: 5.5 مليون كارت للفلاحين لصرف الأسمدة والتقاوي والمبيدات.. رقم موحد للحيازة لوصول الدعم لمستحقيه.

* وزارة التموين تقرر: 68 شادرًا بالمحافظات لبيع السلع الرمضانية.

* 700 منفذ للداخلية لتوفير السلع الأساسية في رمضان.

* أصحاب البطاقات “كعب داير” لتحديث البيانات.. المواطنون: كالعادة “السيستم” مشكلة.. ونخشى خروجنا من منظومة الدعم.

* وزير البترول لرؤساء شركات الحفر والإنتاج: مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

* دعم المواد البترولية باق.. لا تحديد لحصص يومية من البنزين لكل مواطن.

* 3 تحالفات عالمية تتنافس على أكبر مشروع للفحم والعروض منتصف الشهر.

* كوبر قلقان قبل مواجهة نسور قرطاج.

* إيناسيو يعنف لاعبي الأبيض بسبب العقم.