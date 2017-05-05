القاهرة - أ ش أ، حمودة كامل

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف, اليوم الجمعة, تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي, عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة, بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر بدلا اعتبارا من غد السبت, وذلك بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقا للإجراءات المحددة قانونا، حيث كان الدكتور أحمد حسنى نائب رئيس جامعة الازهر يشغل منصب رئيس الجامعة قبل عدة أشهر.

وكان الدكتور أحمد حسني طه، رئيس جامعة الأزهر المقال، أصدر بيان اعتذار وتوضيح، عما بدر منه في الرد على أحد مقدمي البرامج الذي يتناول بعض القضايا الدينية، وعلماء المذاهب وتراث الأمة بالنقد والتجريح.

وقال رئيس جامعة الأزهر في البيان “الرجوع إلى الحق فضيلة، واستبصار الصواب أولى من الإصرار على الخطأ، وكنت قد شاركت ضيفا في برنامج، ووجه لي المحاور سؤالا عن أحد مقدمي البرامج الذي يتناول بعض القضايا الدينية، وعلماء المذاهب وتراث الأمة بالنقد والتجريح، ثم تبين لي بعد المراجعة أن الرد الذي رددته كان خاطئا تماما، فرأيت أنه من باب الأمانة والموضوعية أن أوضح أن هذا الرد غير صحيح، ويخالف منهج الأزهر الشريف، وأنني استعجلت وهذا تجاوز لا يعبر عن منهج الأزهر، وأعتذر عن هذا الرد الخاطئ المتسرع وغير المقصود”.