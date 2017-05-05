القاهرة - أ ش أ

أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية والتي تحتضنها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل الاهلى المصرى فى المجموعه الاولى مع الفيصلى الاردنى ونصر حسين داى الجزائرى والوحدة الاماراتى.. ووقع الزمالك المصرى فى المجموعه الثانية مع الفتح الرباطى والنصر السعودى والعهد اللبنانى والجموعه الثالثة تضم المريخ والهلال ونفط الوسط العراقى والترجى التونسى.

وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة المصرى – فى تصريح بعد القرعة – إن البطولة العربية من أكبر وأقوى البطولات وأهم شيىء هو التجمع العربى على أرض مصر الدولة الرائدة والشقيقة الكبرى لكل العرب وأتمنى أن تكون البطولة المقبلة هى البداية لتجميع الشباب العربى فى جو من المنافسة الشريفة على ارض مصر.

وقد ألقى هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم كلمة فى افتتاح حفل القرعة رحب فيها بكل الضيوف على أرض مصر وقال اننا نلتقى اليوم فى موعد مع التاريخ تحت سفح الاهرامات لنكتب التاريخ ونؤكد ان العروبة لقاء ومحبة والبطولة العربية رسالة العرب الى العالم اجمع تؤكد اننا امة تؤمن بالسلام والمحبة.

وألقى الامين العام للاتحاد العربى سعيد جمعان كلمة شرح فيها كل التفاصيل المتعلقة بالقرعة، واشار الى تقسيم الفرق ال 12 المشاركة على اساس المناطق الجغرافية ووضع الاهلى المصرى على راس المجموعه الاولى والزمالك المصرى على راس المجموعه الثانية والمريخ على راس الثالثة.

ويشارك فى البطولة مشاركة 12 ناديkا من الوطن العربي، حيث يمثل مصر “الأهلي والزمالك، والسعودية “الهلال والنصر”، والمغرب “الفتح الرباطي”، وتونس “الترجي”، والإمارات “الوحدة”، العراق “نفط الوسط”، الجزائر “نصر حسين داي”، السودان “المريخ”، الأردن “الفيصلي”، لبنان “العهد”.