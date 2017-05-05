بروكسل - أ ش أ

اعتبرت فيديريكا موجيريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة تفقد زعامتها على الساحة العالمية في حين يعزز الاتحاد الأوروبي مواقعه.

ونقلت إحدى القنوات الروسية الليلة عن رئيس الدبلوماسية الأوروبية قولها “يملك الاتحاد الأوروبي إمكانية لاحتلال موقع شريك موثوق وقوي في حل القضايا العالمية المهمة في تلك المجالات التي تفقد واشنطن زعامتها فيها”.

وأشارت موجيريني إلى أنها خلال زياراتها للصين والهند وروسيا التي قامت بها في الفترة من 18 إلى 24 أبريل الماضي تلقت الرسالة نفسها ومفادها السعي إلى إقامة تعاون أوثق مع بروكسل ليس في مجال الاقتصاد فحسب بل وفي مجال الأمن بما في ذلك التعاون من أجل إيجاد حلول للأزمات في سوريا وشبه الجزيرة الكورية وأفغانستان وللقضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكدت موغيريني ردا على سؤال حول تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, التي لا يمكن التنبؤ بها, أكدت أن المسار الأوروبي ليس في التلاعب بالاستفزازات.