واشنطن - وكالات

في الوقت الذي يناقش فيه أعضاء الكونجرس الميزانية الاتحادية والإصلاحات الضريبية، التي اقتراحتها حكومة الرئيس دونالد ترامب، بلغ إنفاق الحكومة الأمريكية لخدمة دينها مبلغا قياسيا.

للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي، تجاوزت مدفوعات فائدة الدين مستوى النصف تريليون دولار.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الإدارة الأمريكية الحالية إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، وبالطبع فإن ذلك سيكون عبر الاقتراض، ما يعني أن مدفوعات الفوائد ستترتفع أكثر.