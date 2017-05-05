وزير الثقافة : هدف السمبوزيوم هو إزالة التشوهات و تجميل الميادين الخاصة 5-5-2017 2017/05/05 - 22:17 وزير الثقافة : هدف السمبوزيوم هو إزالة التشوهات و تجميل الميادين الخاصة 5-5-20172017-05-05T22:17:53+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير الأوقاف : الدعوة إلى تعطيل المرافق و إستهدافها خيانة للدين و الوطن 5-5-2017 مشروع قانون الإستثمار 5-5-2017 الصحة : إكتشاف 132 ألف مصاب بفيروس سي بعد فحص 1.5 مليون مواطن 5-5-2017 بروتوكولات علاجية جديدة خلال الإحتفال باليوم العالمى للربو الشعبى 5-5-2017 الأجهزة الأمنية تضبط 203 قضايا مخدرات و 3 هاربين من السجون و مطلوبين أمنياً 5-5-2017 مؤتمر صحفى للإعلان عن المهرجان الدولى للفنون الأفروأسيوية المقرر إقامته بشرم الشيخ 5-5-2017
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