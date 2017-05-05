القاهرة - أخبار مصر

أعلنت غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي عن افتتاح وحدة لعلاج الإدمان للفتيات بشكل سري بإحدى مستشفيات القوات المسلحة، موضحة أن 28% من اجمالي متعاطي المواد المُخدرة من الإناث، كما أن التعامل مع مدمن المخدرات يتم على اعتباره مريضاً يستحق العلاج.

وأشارت الوزيرة – خلال اتصال هاتفي باحدى القنوات الفضائية – إلى وجود برنامج لإقراض المتعافين من الإدمان من خلال بنك تاصر الاجتماعي لتنفيذ مشروعات خاصة بهم تساعد على إعادة دمجهم في المجتمع.

وحول تفاصيل اجتماعها مع بعثة صندوق النقد الدولي من أجل استعراض برامج الحكومة للحماية الاجتماعية في إطار الإصلاح الاقتصادي، أشارت “والي” إلى الحرص الشديد على تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بشفافية لضمان الوصول للمستحقين، وتوفير فرص للتشغيل كوسيلة مهمة للقضاء على الفقر.