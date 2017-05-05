موسكو - أ ش أ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مهام تخفيف التصعيد في سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية – في بيان لها أن موضوع التسوية السورية كان في صدارة المباحثات وخاصة في ظل نتائج اجتماع “أستانا -4” حول سوريا.

وأشار البيان إلى أنه تم بحث مهام تخفيف التصعيد في سوريا وتحقيق استدامة نظام وقف إطلاق النار وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب إضافة إلى تنشيط المساعدة الخارجية في عملية التفاوض السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الاتصال بين لافروف وتيلرسون جاء بطلب من الجانب الأمريكي كما اتفق الطرفان على جدول الاتصالات الروسية الأمريكية المستقبلية.